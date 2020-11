Půlhodina na nákup. Belgie opatrně rozvolňuje lockdown

„Neztraťme to, čeho jsme dosáhli během několika posledních týdnů, v průběhu čtyř svátečních dnů. Čísla klesají a tato tendence by měla pokračovat zhruba do poloviny ledna. V nadcházejících týdnech se musíme snažit všemi silami,“ prohlásil Alexander De Croo.

V úterý se tak sice otevřou obchody, ale za velmi přísných podmínek. Nákupy se mají odehrávat rychle, zákazník na to bude mít maximálně 30 minut. Povolena při nákupu bude také pouze jedna doprovázející osoba. Do prodejen může jen tolik lidí, aby se splnil limit 10 metrů čtverečních na osobu.

Bary, restaurace a kavárny zůstávají nadále uzavřené, a to minimálně do 1. února. Stav se bude znovu vyhodnocovat kolem poloviny ledna a v tu dobu by se mohla situace opět uvolnit. Zavřeno budou mít zatím i nadále kadeřnictví a kosmetické služby, nehtová studia a maséři. Nadále platí povinnost pracovat z domova, pokud to profese dovoluje.