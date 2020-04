Prymula: Lidé ve studii nákazy v populaci budou testováni do týdne

Zhruba 28 000 lidí zařazených do studie, která má prokázat, kolik lidí v populaci už nemoc prodělalo bez příznaků, budou testováni do týdne. Začátek odběru vzorků zpozdily podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly problémy s testy. Řekl to na páteční tiskové konferenci po jednání vlády.