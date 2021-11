Provozovatelé: Už teď chodí jen minimum neočkovaných

„Od začátku měsíce, kdy lidé musí prokazovat bezinfekčnost, přičemž testy už nejsou zdarma, se tržby propadly o 20 až 30 procent. Pokud na vstup nebude stačit ani test, ještě se to zhorší, protože řada štamgastů není očkovaná a prokazují se právě testem,“ obával se hospodský z pražských Vinohrad.

V současné době přitom přichází do akvacentra o polovinu méně lidí než v době před covidem. Na bazénu došlo k poklesu na 85 procent předcovidového stavu. Také do rokycanského bazénu teď ve všední den dorazí včetně škol kolem 200 návštěvníků, bývalo to o polovinu víc.