Proočkovanost na Západě stoupá. Dánsko se blíží dosažení kolektivní imunity

Odborníci tvrdí, že kolektivní imunity lze dosáhnout ve chvíli, kdy bude v zemi naočkováno alespoň 70 procent obyvatel. Na tuto hranici by jako první mělo dorazit právě Dánsko, podle výpočtů serveru Our World in Data by se tak mělo stát za 6 dnů. Následovat by měla Belgie (11 dnů), Portugalsko (16) a Španělsko (18).