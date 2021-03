Dřív se uzdraví, než se to vyřídí. Převozy pacientů do zahraničí ztěžuje neuvěřitelná byrokracie

„Je třeba říct jednu základní věc. Zatímco převoz v rámci České republiky lze pojmenovat jako operativní, kdy koordinátoři lůžkové péče ráno nebo v průběhu dne definují požadavky na uvolnění kapacity nemocnic a tím pádem požadavky na převozy pacientů do jiného zdravotnického zařízení a to je v průběhu dne realizováno, u převozu pacientů do Německa je procedura poměrně komplikovaná,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN ).

Podle mluvčího Ústeckého kraje Martina Volfa složitost nastaveného systému možné zahraniční pomoci s hospitalizací pacientů začíná tím, že žádost podává krajský koordinátor intenzivní péče z příslušného regionu. „Nelze ale předem stanovit, za jak dlouho od vložení žádosti ČR do informačního systému EU bude možné zahájit převoz pacienta do Německa. Žádosti musejí být vloženy do evropského informačního systému rychlého varování, do kterého má přístup pouze ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl Volf.