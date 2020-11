Přehledně: Jak Evropa přitvrzuje opatření proti covidu

Velká Británie - Britská vláda zavede kvůli zhoršující se epidemické situaci uzávěru v celé Anglii. Od čtvrtka 5. listopadu budou smět lidé vycházet ven jen v nutných případech a musí omezit společenské kontakty . Fungovat budou pouze nezbytné služby, zavřeno musí mít restaurace a bary . Restaurace budou moci vydávat jídla jen s sebou nebo je doručovat do domácností. Všechny podniky, jež nenabízejí služby či zboží považované za nezbytné, budou muset zavřít. Školy však zůstanou otevřené . Opatření budou platit do začátku prosince. Vláda nebude uzavírat průmysl nebo přerušovat práci ve stavebnictví.

Slovensko - Od soboty 24. října do neděle 1. listopadu výrazně omezilo volný pohyb lidí, až na výjimky prakticky zavedlo zákaz vycházení, který tento týden prodloužilo do 8. listopadu. Obyvatelé Slovenska mohou jezdit například do zaměstnání, na testování, do přírody v okresu svého bydliště, dále do obchodů s potravinami, lékáren či k lékaři nebo do banky. Výjimku z výrazného omezení volného pohybu osob získají kromě jiného lidé s negativním výsledkem testu na koronavirus.