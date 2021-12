Přehledně: Evropa kvůli omikronu opět utahuje šrouby

V pondělí zpřísnilo pravidla pro vstup do země také Rakousko. Do země mohou bez omezení vstupovat pouze lidé očkovaní posilovací dávkou. Uzdravení z covidu-19 a očkovaní dvěma dávkami musí nově předkládat negativní PCR test. Lidé bez negativního testu se musí zaregistrovat a po příjezdu se okamžitě odebrat do desetidenní karantény. Ta skončí nejdříve po pěti dnech, pokud je k dispozici negativní výsledek PCR testu, nebo osoba podstoupí očkování posilovací dávkou vakcíny.