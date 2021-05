Pražské nemocnice ruší nebo omezují vakcinaci

„Budeme dál očkovat naše pacienty, ale lidé se k nám už nebudou moci na očkování přihlásit,“ uvedl pro Právo Ludvík. „Nemocnice nejsou primárně určovány jako očkovací centra a my ten personál potřebujeme,“ dodal.

Babiš už slibuje registrace pro starší 16 let. Na vakcínu přitom stále čekají i sedmdesátníci

Babiš už slibuje registrace pro starší 16 let. Na vakcínu přitom stále čekají i sedmdesátníci Domácí

„U nás očkovací centrum zůstává. Jen jsme omezili jeho kapacitu na zhruba 420 lidí denně z dřívějších 650. Souvisí to s otevřením velkokapacitního očkovacího centra,“ řekla mluvčí Bulovky Simona Krautová.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v pondělí ale řekl, že velkokapacitní centra by se za nějaký čas měla vrátit svému původnímu účelu a nemocnice by tak měly začít znovu očkovat. Hala O2 Universum je původně sportovní, dříve se tam konaly i koncerty a kongresy.

„Musíme uvažovat, že očkování bude dlouhodobé. Následnou činnost budeme směřovat zpátky do nemocnic nebo především do ordinací praktiků. Velkokapacitní centra necháme jen tam, kde to nebude bránit původnímu určení,“ řekl Arenberger. Vláda počítá s očkováním proti covidu-19 minimálně na další dva roky.