Praktici i specialisté se brání Kubově kritice: Pomáháme

„Celé jaro jsme poslouchali od pana Šonky, jak umí praktici naočkovat milion lidí za měsíc,“ vyčetl praktikům šéf Asociace krajů Martin Kuba (ODS) v ČT. „Víte, kolik naočkovali praktici za poslední týden? Padesát tisíc. To je prostě strašně málo, zvlášť v proočkování seniorské populace třetí dávkou,“ dodal.

„Vyzvali jsme kolegy, aby se zapojili do očkování, a budeme to dělat znovu. Budeme na ně apelovat, že je to, řekněme, druhá nejdůležitější činnost, první je postarat se o nemocné,“ řekl Právu Šonka. Očkuje aktuálně kolem 2600 ordinací, tedy asi 60 procent.