Potvrzeno: Covidové zavírání škol je k ničemu

„Tento krok přinesl téměř nulový výsledek. Neobjevili jsme žádný důkaz o tom, že by zavření škol v Japonsku zpomalilo šíření koronaviru,” uvádí studie , na které se podíleli vědci z Harvardské, Šizuocké a Gakušuin univerzity v Tošimě.

„Výsledky studie naznačují, že zavírání škol by se mělo přehodnotit, a to i vzhledem k negativnímu vlivu na děti a jejich rodiče,” dodává studie.

Značný vliv na zabránění šíření koronaviru má naopak podle dřívějších studií dodržování rozestupů na veřejně dostupných místech, a to až o 50 procent.

Střední, vyšší odborné a vysoké školy se však loni znovu zavřely 5. října, kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených se děti vrátily do škol 18. listopadu, a to pouze žáci 1. a 2. ročníků a speciálních škol. Na konci listopadu se pak do škol vrátili všichni žáci.