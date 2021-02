Policisté v pátek odepřeli vjezd či výjezd z Trutnovska 199 autům

Za celou dobu od omezení pohybu byl na Trutnovsku odepřen vjezd či výjezd více než 2300 vozidlům. Kontroly jsou namátkové. Výjimku z uzavření mají lidé, kteří cestují do okresu a mimo něj například do práce, do školy nebo k lékaři. Policisté se zaměřují i na vytipované vlakové a autobusové spoje.