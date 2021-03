Počty nakažených dětí se přiblížily tisícovce týdně

Počet pozitivně testovaných dětí do osmi let se na konci února přiblížil tisícovce za jeden týden. Podle spolku Pedagogická komora jde o nejvyšší číslo od začátku epidemie.

Pro spolek to zpracoval datový analytik Michal Bauer podle údajů, které zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Nákazy u dětí rostou bez ohledu na to, zda chodí do školy, nebo ne

„Zde jsou hodnoty vysoce nad celostátním průměrem za všechny věkové kategorie. Naopak v případě žáků ve věku od 9 do 18 let, kteří měli v lednu i únoru 2021 distanční výuku, jsou aktuální hodnoty blízko průměru za celou Českou republiku,“ píše prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Šéf Ústavu zdravotnických informací statistik (ÚZIS) Ladislav Dušek ale v polovině února připustil, že časté jsou i situace, kdy se děti nakazí doma od rodičů, kteří nemoc chytli na pracovišti. Oproti jarní vlně se ale změnil i přístup rodičů. Zatímco na jaře se obávali pustit děti z domu, při druhé vlně někteří posílali děti do školky i s příznaky. Vyplývá to z průzkumu Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA).

„Aktuální počty dětí, které skončily kvůli koronaviru v nemocnici, jsou nejvyšší za celou dobu epidemie od jara 2020, a to ve všech věkových kategoriích. Za tři únorové týdny vzrostl počet hospitalizovaných do devatenácti let o 84 procent,“ sdělil Sárközi. Celkově je nyní v nemocnicích s covidem okolo sedmdesáti dětí.