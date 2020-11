Pfizer vydělá na vakcíně miliardy, má ji sedmkrát dražší než AstraZeneca

Pfizer odmítl peníze od vlády USA, které by jej omezovaly při stanovení ceny vakcín, a vložil do výzkumu vlastní dvě miliardy dolarů (44,8 miliardy korun). BioNTech sice využil evropské veřejné peníze (375 milionů eur od německé vlády a půjčka 100 milionů eur od investiční banky Unie), to je však jen zlomek investic Pfizeru.