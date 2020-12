Pfizer: Příští rok vyrobíme 1,3 miliardy vakcín

Vakcína vyvinutá americkou farmaceutickou společností Pfizer ve spolupráci s německou firmou BioNTech bude rovněž tou první, která podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dorazí do České republiky.

Resort objednal dávky této vakcíny pro dva miliony lidí. Každý očkovaný dostane dvě dávky, takže v příštích měsících dorazí do Česka celkově čtyři miliony dávek od Pfizeru. Prvních půl milionu obyvatel ČR má být podle Blatného očkováno vakcínou Pfizer už v prvním čtvrtletí 2021.

Americký výrobce je na poptávku z celého světa připraven a dle svého vyjádření ji dokáže uspokojit. „Díky našim prokázaným možnostem a schopnostem věříme, že dokážeme rychle vyvinout, vyrobit a distribuovat velká množství vysoce kvalitní covid-19 vakcíny, a to díky využití mnoha našich výrobních a jiných míst v USA a Evropě,“ reagovalo na dotaz Práva ústředí společnosti a prozradilo i svůj odhad poptávky.

Očkování začne do 24 hodin, uvedl Trump. Úřady schválily mimořádné použití vakcíny Pfizeru

Očkování začne do 24 hodin, uvedl Trump. Úřady schválily mimořádné použití vakcíny Pfizeru Zahraniční

„Dodávat můžeme pouze do těch zemí, kde již byla udělena registrace a potřebná schválení.“

„Pfizer pracoval nepřetržitě a bez odpočinku, tak abychom mohli v rekordním čase vyvinout a vyrobit bezpečnou a účinnou vakcínu pro boj s covidem-19. Chápeme, že čas je klíčový parametr. Takže abychom mohli na trh přinést řešení, které pomůže zvládnout tuto pandemii, pracujeme tak rychle, jak je to jen možné,“ komentovala tempo vývoje společnost.

„Již jsme investovali miliardy dolarů, přičemž šlo o investici rizikovou. Jsme nadále připraveni nést další náklady. Díky tomu, že jsme se rozhodli hradit náklady z vlastních zdrojů, můžeme pokračovat tak rychle, jak jen je to možné,“ stojí ve vyjádření ústředí Pfizeru, které zprostředkovala její pobočka na českém trhu.

První dávky vakcíny proti koronaviru dorazí do Česka v lednu

První dávky vakcíny proti koronaviru dorazí do Česka v lednu Domácí

„Jakmile se mRNA (zkratka pochází z angličtiny, ve které se tato molekula označuje jako messenger RNA, tedy poslíček – jednovláknové nukleové kyseliny, pozn. red.) vakcína dostane do lidské buňky, následují buňky instrukce, aby začaly produkovat proteiny nebo antigeny, které pak mohou být vystavené na povrchu buňky a rozpoznány imunitním systémem očkované osoby, čímž si následně vytvoří imunitní odpověď na vakcínový antigen,“ napsal americký výrobce a poskytl redakci Práva i výsledky sledování vedlejších účinků.

„Moniturujeme velmi pečlivě jakákoli rizika a máme nastavené procesy k identifikaci hrozby pro legální distribuční kanály. Pacienti by se nikdy neměli pokoušet získat vakcínu online, protože žádná legální vakcína není prodávána online. Pacienti by se vždy měli nechat naočkovat poskytovatelem zdravotní péče oprávněným očkovat,“ varuje Pfizer ve svém vyjádření.

Očkovat by se v Česku mělo začít do šesti až osmi týdnů od schválení použití vakcíny Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, ke které by mělo dojít 29. prosince.