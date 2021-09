Pátrání po původu koronaviru je na mrtvém bodě. WHO chystá další vyšetřování

Koronaviru na světě podlehlo už více než 4,7 milionu lidí. Vyšetřování Světové zdravotnické organizace (WHO) o původu viru je však na mrtvém bodě a nepomohlo ani vyslání speciálního týmu do Číny, kde se vir SARS-CoV-2 objevil poprvé. WHO nyní na stejné místo plánuje vyslat druhou výpravu, uvedl The Wall Street Journal (WSJ).