Otevřít zahrádky s pravidly by bylo lepší, než když lidé stojí u okének, řekl Prymula

„Musíme brát v potaz, co se děje kolem okének. Pro mě je to mnohem horší než otevřené zahrádky, kde budou lidé sedět od sebe,“ sdělil v neděli Prymula.

Podle něj není nynější kumulování u okének důvodem k tomu, aby se otevřely zahrádky. „Je pravdou, že se tam lidé hromadí, ale rozhodně ne všude. To, že se to ale nedodržuje, nemá být důvod pro to, abychom to rozvolnili dříve,” sdělil.