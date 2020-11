Otevře vláda obchody už v pondělí? Rozhodne v neděli

Opatření by byla zmírněna, pokud současná úroveň rizikového skóre vytrvá po sedm dní. „Za normálních okolností by toto bylo předloženo vládě až příští pondělí. A to by znamenalo, že by se mohly obchody a ostatní provozovny otevřít až v úterý," řekl dnes ČT Blatný. "Ale právě proto, že se snažíme vyjít vstříc všem - živnostníkům, obchodníkům, provozovatelům, tak jsme se dohodli, že mimořádně se vláda sejde v neděli," dodal.