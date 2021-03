ON-LINE: Začíná pracovní povinnost části studentů v nemocnicích

6:31 - Od pondělí platí pracovní povinnost části studentů v nemocnicích zavedená kvůli pandemii koronaviru. Týká se to třetích a čtvrtých ročníků středních zdravotnických škol, některých mediků i studentů nelékařských oborů, výjimku by měli mít medici prvních a šestých ročníků. Povolat studenty do nemocnic mohou hejtmani a pražský primátor.