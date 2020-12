ON-LINE: Vláda jedná o dalším prodloužení nouzového stavu

05:21 - Během prvního čtvrtletí příštího roku by mělo Rakousko získat 900 tisíc dávek vakcíny proti koronaviru, oznámil kancléř Sebastian Kurz po jednání se zástupci firmy Pfizer/Biontech. V lednu by měla mít alpská země k dispozici 240 825 dávek, v únoru 331 500 a další by měly dorazit v březnu. „Přípravy jsou v plném proudu,“ řekl Kurz.

05:15 - Nouzový stav poslanci naposled prodloužili do 23. prosince na návrh komunistů, přičemž vláda žádala až do 11. ledna. „Předpokládám, že pan ministr Blatný požádá o 30 dní. Situace není dobrá, rostou čísla v nemocnicích,“ řekl Babiš s dovětkem, že je asi vyloučeno, že by se zlepšila dřív než za 30 dní. Blatný už dříve uvedl, že pro poslance chystá analýzu opatření, pro která by nebyl stav nouze potřebný, a naopak těch, pro která je nezbytný.