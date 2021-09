ON-LINE: Ve školách se koná další testování na covid-19

06:04 - Německo chce do konce roku dodat 100 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 do mezinárodního očkovacího programu, uvedl spolkový šéf resortu zdravotnictví Jens Spahn (CDU). Politik podotkl, že stejné množství dávek zatím bylo aplikováno v Německu. Spahn prohlásil, že pandemie skončí teprve tehdy, až skončí na celém světě. Varoval, že pokud by se situace v chudších zemích světa zanedbala, mohly by se objevit nové varianty koronaviru, dostat se do Německa a způsobit v něm problémy.