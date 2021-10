ON-LINE: V novozélandském Aucklandu roste počet nakažených i přes dlouhý lockdown

6:37 - Více než 160 bývalých lídrů zemí a světových osobností vyzvalo Británii a další bohaté země k okamžité dodávce vakcíny do chudých a rozvojových zemí. Signatáři v dopisu určenému italskému premiérovi Mariu Draghimu, jehož země hostí v Římě summit G20, píší, že by bylo neetické promarnit přebytečné dávky, zatímco tisíce dalších lidí na koronavirus denně umírá. Na konci října bude mít podle signatářů, mezi kterými je podle The Guardianu mj. 36 bývalých prezidentů a 30 bývalých premiérů, Kanada, USA, EU a Británie až 240 milionů nevyužitých vakcín.