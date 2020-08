ON-LINE: V ČR přibylo v neděli 135 případů covidu-19

6:27 - Jižní Korea zpřísnila karanténní opatření poté, co jedenáct dnů za sebou překročovaly denní počty nových případů covidu-19 stovku. Naposled to bylo 266 případů, ale tři předchozí dny byly počty přes 300. Opět jsou zakázána větší shromáždění, nesmějí se konat mše, navštěvovat sportovní mače a uzavřely se noční podniky.

6:15 - V neděli přibylo v Česku 135 potvrzených případů koronaviru, uvedlo po nedělní půlnoci ministerstvo zdravotnictví. Je to nejméně za týden, ale jde nejvyšší nedělní přírůstek nakažených od konce června, kdy počty stouply kvůli testování v dolech OKD na Karvinsku. Za minulý týden odhalily laboratoře v zemi více než 1900 nakažených. V pátek dokonce denní nárůst překonal hranici 500 případů, což je dosavadní rekord. O víkendu je většinou nárůst nově nakažených nižší, protože se méně testuje. d začátku epidemie se dosud v ČR nakazilo 21 923 lidí, z nichž 412 zemřelo. Aktuálně nakažených je 5386. Nejvíce nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 000 obyvatel je na Kolínsku, a to téměř 45. Následuje okres Uherské Hradiště s 39 případy a Praha, kde je zhruba 35 nakažených na 100 000 obyvatel za poslední týden. Jediným regionem v zemi bez nového případu je Domažlicko.

6:12 - V Německu stoupl počet potvrzených případů covidu-19 za den o 711 na celkových 233 575, uvedl Institutu Roberta Kocha. Počet obětí vzrostl o tři na 9,272.

6:08 - Čeští turisté potřebují od pondělí při návratu ze Španělska negativní test na koronavirus, jinak musí jít do karantény. Výjimku mají pouze lidé přilétající z Kanárských ostrovů, lidé, kteří strávili v zemi méně než 12 hodin, a děti do pěti let. Turisté se podle ministerstva zdravotnictví musejí bezprostředně po návratu telefonicky ohlásit příslušné krajské hygienické stanici. Pak musejí absolvovat test na covid-19, který si sami zaplatí, a o jeho výsledku do 72 hodin od vstupu na území ČR informovat hygieniky. Pokud lidé test po návratu nepodstoupí, čeká je dvoutýdenní karanténa.