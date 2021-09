Číslo R v Česku je na hodnotě 1,051. Německo odhalilo za posledních 24 hodin 7774 nově nakažených koronavirem. To je více než před týdnem, kdy jich bylo 7337. Takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100 000 obyvatel, se snížila, a to na 61,4 ze 70,5 před týdnem. O den dříve činila 60,6. Vyplývá to podle agentury DPA z nedělních údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).