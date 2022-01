ON-LINE: Přibylo 10 169 nakažených, o 1100 více než před týdnem

6:06 - L aboratoře v ČR v úterý provedly 88 488 testů , asi o 11 000 více než před týdnem. Pozitivita vzrostla v případě preventivních testů. Koronavirus se prokázal u 6,54 procenta odebraných vzorků, před týdnem to bylo 6,03 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, naopak klesla pozitivita z 13,85 na 12,62 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se snížil z 26,15 na 24,5 procenta.

5:55 - V úterý přibylo v České republice poprvé za dva týdny 10 169 nově nakažených. O týden dříve to bylo 1093 méně.

5:37 - V Česku vláda plánuje zmírnit povinnosti v případě, že člověku nákazu ukáže antigenní test na pracovišti. Nově by už nemusel být nutný potvrzovací PCR test, ale člověk by šel rovnou na pět dní do domácí izolace.