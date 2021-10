ON-LINE: Německo nechce prodlužovat stav nouze

06:25 - Německo zaznamenalo za uplynulý den dalších 6771 případů koronavirové nákazy a 88 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Před týdnem země registrovala 4971 nových infekcí a stejný počet zemřelých jako za posledních 24 hodin (88 mrtvých), uvedla agentura DPA. Už šestý den v řadě rostla takzvaná sedmidenní incidence, která udává, kolik lidí se v průměru nakazilo na 100 tisíc obyvatel. Podle RKI se v úterý tento údaj nacházel na hodnotě 75,1 - předchozí den to bylo 74,4 a před týdnem 65,8.

05:40 - Vídeň považuje zpřísnění protipandemických opatření za úspěch. Od 15. září tam platí tvrdá pravidlo dvou potvrzení pro návštěvu nočních podniků. Dostane se tam pouze očkovaný jedinec nebo ten, který prodělal covid-19 v posledním půlroce. Toto pravidlo platí také pro akce nad 500 osob. Neočkovaní nemají šanci se na tato místa dostat. Tam, kde platí pravidlo tří potvrzení, tak neočkovaní musí předložit PCR test, antigen nestačí. Navíc se zavedla povinnost nosit respirátor. Budoucnost nařízení je otevřená, nyní platí do konce října. Pokud jde o sedmidenní incidenci, Vídeň je nyní na úrovni 136,3 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je pod celostátním průměrem (172). Pouze Tyrolsko, Burgenlandsko a Vorarlbersko měly ještě nižší hodnoty.

05:30 - Evropská unie dodala za posledních deset měsíců více než miliardu dávek protikoronavirových vakcín do jiných zemí, oznámila to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropa je jednoznačně největším vývozcem protikoronavirových vakcín. Minimálně každá druhá vyrobená v EU se vyváží. Von der Leyen zopakoval cíl spolupráce s USA dosáhnout celosvětové míry očkování 70 procent do podzimu příštího roku.