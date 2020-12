ON-LINE: PES se zhoršil. Za pátek přibylo 6202 nakažených

8:22 - Laboratoře v pátek provedly 25 883 testů na koronavirus, čtvrtý den v řadě je pozitivních více než pětina z nich, v pátek to bylo 23,96 procenta.

V Česku aktuálně platí opatření pro třetí stupeň PES. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už v pátek avizoval, že příští týden navrhne přesun země do čtvrtého stupně, což by znamenalo uzavírání hotelů a restaurací. Obchody a služby by měly zůstat s omezeními otevřené.