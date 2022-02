ON-LINE: Méně nakažených než před týdnem, incidence klesla

6:10 - Za celý týden odhalily laboratoře v Česku dosud 196.426 případů koronaviru. Je to zhruba o deset tisíc méně než za prvních pět dní minulého týdne.

6:00 - V Česku v pátek přibylo 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejméně za týden a o 18 600 méně než minulý pátek. Dalších 5150 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně. Také v tom případě je to mezitýdenní pokles, a to o téměř 3000 reinfekcí.