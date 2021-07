ON-LINE: Hledá se centrální distributor vakcín proti covidu

Do dnešního dne mohou zájemci podávat přihlášky do tendru na výběr nového distributora protikoronavirových vakcín. Vítěz zakázky, jejíž objem je 150 milionů korun, by mohl být znám v polovině prázdnin. Zakázku vypsaly pojišťovny společně s ministerstvem zdravotnictví. Povinností vybraného dodavatele bude zajistit v Česku jeden centrální sklad, do nějž budou výrobci či dovozci vakcíny dodávat.