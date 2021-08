ON-LINE: Do restaurací, barů a posiloven v San Francisku mohou jen plně očkovaní

K tvrdému tlaku na neočkované se přidává San Francisco. Do restaurací, kaváren či posiloven budou moci od příštího pátku jen ti, kteří mají zcela ukončené očkování. Podobné nařízení už minulý týden oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio. V nejlidnatějším městě Spojených států ale bude od pondělí pro vstup do restaurací či barů stačit potvrzení o jedné dávce vakcíny proti covidu-19.