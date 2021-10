ON-LINE: Čína kvůli několika případům koronaviru izoluje miliony lidí

05:25 - Austrálie od pondělí začne přijímat očkované turisty z Nového Zélandu a nebude jim po vstupu do země nařizovat karanténu. Také očkovaní australští občané a lidé s trvalým pobytem v australských státech Nový Jižní Wales, Viktorie a v hlavním městě Canbeře budou od pondělí moci létat do zahraničí, aniž by museli po návratu do izolace. S odkazem na australské ministerstvo turismu o tom píše agentura Reuters.