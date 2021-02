ON-LINE: Češi od pátku nemohou cestovat do vybraných afrických a jihoamerických zemí

6:43 - Češi a cizinci s bydlištěm v Česku nemohou ode dneška cestovat až na neodkladné výjimky do několika afrických a jihoamerických zemí. Opatření ministerstva zdravotnictví reaguje na hrozbu zavlečení brazilské a jihoafrické mutace koronaviru na české území. Do 11. dubna je zakázán vstup do Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mozambiku, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe.

6:41 - Registrační systém pro očkování proti koronaviru projde v pátek zátěžovými testy. Ty by měly odhalit, zda systém zvládne nápor dalších zájemců o očkování. Ministerstvo zdravotnictví totiž od 1. března umožní registraci i lidem nad 70 let. Už v sobotu by se do systému mohli hlásit také pracovníci ve školství tak, aby je kraje od pondělí mohly začít očkovat.