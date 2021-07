ON-LINE: Buď očkování, nebo povinné testy plánují New York a Kalifornie ve veřejné sféře

Lídři nejlidnatějšího amerického města a nejlidnatějšího státu USA oznámili, že hodlají začít od pracovníků veřejné sféry vyžadovat pravidelné testy na koronavirus, pokud nebudou očkovaní proti koronaviru. V Kalifornii bude pravidlo uvedeno do praxe během srpna a vztahovat se bude i na zdravotníky, sdělil guvernér Gavin Newsom. V New Yorku by zase podle vyjádření starosty Billa de Blasia měli neočkovaní učitelé nebo policisté chodit na testy od 13. září, kdy začne nový školní rok.