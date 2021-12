Omikron v Evropě převálcuje současné varianty do měsíce, počítá vědec

„Pokud bude vývoj pokračovat tímto způsobem, omikron bude v Evropě dominovat zhruba za dva až čtyři týdny,“ řekl Richard Neher, vedoucí výzkumné skupiny Evolution of Viruses and Bacteria na univerzitě v Basileji. Rychlost přenosu u omikronu je totiž třikrát vyšší než u delty, dodal Neher.

Dosud není jasné, zda očkování a přeočkování chrání také před těžkým průběhem. To nelze vyčíst z dosavadních neutralizačních studií. Jak to vypadá se skutečnou ochranu očkovaných osob lze zjistit pouze prostřednictvím klinických studií s tisíci účastníky a přesným vyhodnocením aktuální míry infekce.

Imunolog Watzl se obává, že by omikron mohl vést k ještě větším průlomům než dosavadní delta. To znamená, že se nakazí také očkovaní lidé, neznamená to ovšem, že by měli vážný průběh. Tím by se vysvětlovala situace v Jižní Africe, kde převládají spíše mírné průběhy nákazy. Možným vysvětlením ale je, že většina nakažených v Jižní Africe jsou mladí lidé.