Omikron už v 80 procentech, testovací centra přetékají

„To je opravdu neuvěřitelné. Dva roky pandemie a pořád to funguje takto. Čekáme tady už skoro dvě hodiny,“ stěžovala si jedna z maminek, která s jedenáctiletou dcerkou postávala promrzlá ve frontě.

Dívka se potkala se spolužákem, který měl pozitivní test. „Přivezla jsem ji ráno do školy a za hodinu volali, ať si ji zase jedu vyzvednout,“ dodala žena. Podobně na tom bylo několik dalších rodičů, kteří s potomky trpělivě ve frontě odolávali silnému větru.

Dušek: Do zranitelné populace omikron teprve doputuje

Někteří lidé to po bezmála hodině vzdali a odešli. Ti trpěliví spoléhali na to, že jim vybrané testovací místo zašle výsledek PCR testu ještě ten den, což se často na jiných místech neděje.

„Je to nepochopitelné. Jsem naočkovaná i třetí dávkou a stejně nemůžu na zákrok bez testu,“ kroutila hlavou seniorka. Vystát frontu se jí zdálo nejsnazší, po stěru si počkala na vytištění výsledku, který pak předá lékaři.

Už v neděli byl podle nemocnice zájem o testy vysoký, pondělí to jen potvrdilo, byť pondělky bývají vždy silnější. Kapacity ale nejde zvyšovat tak snadno, jak by si snad ministerstvo zdravotnictví myslelo. Chybějí lidé. To je ostatně případ i zmíněného odběrového místa v centru Prahy, které zřizuje Všeobecná fakultní nemocnice. A nejen jeho.