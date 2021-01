Očkovat budou i zubaři

„Předpokládám, že ambulantních specialistů se zapojí hodně, zájem by mohl být masivní,“ řekl Právu předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

„Hlásí se do očkovacích center, kam budou chodit ve svém volném čase na několik hodin. Ne pravidelně každý den, ambulance zavřít nemůžeme,“ dodal.

Jojko také řekl, že specialisté jsou připraveni očkovat i ve svých ordinacích, bude to ale možné teprve s dodávkou vakcíny od společnosti AstraZeneca. Tu je možné skladovat v obyčejné lednici, kdežto látky od firem Pfizer a Moderna vyžadují speciální mrazáky, které drtivá většina doktorů v ambulanci nemá.

Podmínkou je, aby specialisté, kteří budou očkovat, vakcínu sami dostali. „Nemůžeme to doporučovat lidem, kteří nemají proti covidu imunitu,“ řekl Jojko. „Je naprosto jisté, že přijdete do kontaktu s někým, kdo je infekční,“ dodal. Podle něj však už přibližně čtvrtina ambulantních specialistů nemoc covid-19 prodělala.

Podle premiéra Andreje Babiše by se podobně měli zapojit, ať už dříve v očkovacích centrech, nebo později v ordinacích, také praktičtí lékaři nebo zubaři se svými sestrami. Uvažuje se také o očkování v lékárnách, které by ale vyžadovalo změnu zákona. Praktických lékařů je zhruba 6800, ambulantních specialistů kolem 4500, stomatologů 7500 a lékáren asi 2800.

Zapojit by se měli i zubaři. „Sami jsme navrhli, že můžeme očkovat. Většina asi bude ve volném čase sloužit v očkovacích centrech už proto, že pacient se po naočkování musí půl hodiny hlídat, jestli se mu neudělá špatně. Ve většině ordinací na to není prostor,“ řekl Právu prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Zároveň podle něj není možné zubařské ordinace kvůli očkování zavřít.

Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka Právu řekl, že v očkovacích centrech pomohou i někteří praktičtí lékaři. „Iniciativu ambulantních specialistů vítáme, ale naše role je jiná. Praktičtí lékaři by měli naočkovat půlku nebo dvě třetiny klientů ve svých ordinacích, to je zásadní úkol,“ řekl Právu Šonka.

„Takže ti, kteří na to mají kapacitu, určitě do center půjdou, ale jen na prakticích se to nedá postavit,“ dodal.