Očkovaným na jaře bez 3. dávky certifikát skončí

Zbystřit by měl v příštích dnech skoro milion lidí, kterým může už 1. února zčervenat certifikát v Tečce, takže se už nedostanou do restaurace, ke kadeřníkovi či do zahraničí. Jde o ty, kteří byli očkováni už před devíti měsíci a vyprší jim tak platnost očkování.