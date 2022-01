Očkování nejmladších je pomalé

Proočkovanost proti covidu je u dětí ve věku od 5 do 11 let zatím výrazně pomalejší, než bylo za první měsíc u skupiny dětí od 12 do 15 let. Zatímco v mladší populaci do 11 let dostala po měsíci od začátku vakcinace alespoň jednu dávku čtyři procenta dětí, mezi dětmi od 12 do 15 let mělo aspoň první dávku po měsíci asi 18 procent z nich.