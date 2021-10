Očkování nakonec stejně bude povinné, motivací mohou být peníze, tvrdí Kubek

„Očekávám, že v budoucnosti bude očkování proti covidu povinné, protože už si nemůžeme dovolit příští rok další sezónu v podobném marasmu, do jakého se řítíme teď. Než bude povinné, je třeba vyvíjet nátlak na neočkované, aby, když už ne dobrovolně, se aspoň pod tlakem naočkovat nechali,“ řekl Novinkám Kubek.

Kromě represí by stát mohl podle Kubka lidi k očkování motivovat i pozitivně, třeba finanční odměnou.

Nemůže to být tak, že tu máme šest milionů zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, a ti jsou rukojmími dvou milionů nezodpovědných, kteří se naočkovat nenechali

V Česku stoupá počet nově nakažených koronavirem po tisícovkách. Ve čtvrtek, kdy se kvůli svátku testovalo méně, bylo odhaleno 4348 případů, v úterý to bylo dokonce 6289 případů, což je o více než tři tisíce více než ve stejný den před týdnem.

Od chvíle, co vláda od 1. listopadu vyhlásila konec testování zdarma a zároveň nařídila restauracím, aby prováděly kontroly bezinfekčnosti návštěvníků, zájem o vakcíny rapidně vzrostl. První dávku očkování proti covidu-19 dostalo za poslední týden přes 52 000 lidí, za celý říjen jich bylo více než 117 000.

Přesto se vysokému nárůstu nakažených koronavirem už Česko podle Kubka nevyhne. „Počty půjdou přes deset tisíc denně, to už je podle mě jisté. Ale doufám, že se udržíme na čtvrtinových číslech v nemocnicích, že tam nebude ležet deset tisíc lidí, ale třeba dva a půl až tři tisíce. Že nebude na 'jipkách' dva tisíce lidí, ale pod pět set. A že nebude umírat 250 lidí denně, ale padesát. Což je také strašně moc,“ dodal Kubek.

Odpůrce vakcíny proti covidu dělí do dvou skupin. První je aktivně proti, podlehla fámám, případně je sama aktivně šíří. „S těmi asi nehne nic,“ poznamenal Kubek. Druhou skupinu tvoří podle něj lidé, kteří jsou jen „líní někam dojít“.

„Jsou to lidé, kteří spoléhají na vytvoření kolektivní imunity, ke které nebudou muset přispět. Lidé s mentalitou černých pasažérů. Ti se dají přesvědčit, pokud pro ně bude očkování nezbytné, aby mohli normálně fungovat. Nemůže to být tak, že tu máme šest milionů zodpovědných lidí, kteří se nechali naočkovat, a ti jsou rukojmími dvou milionů nezodpovědných, kteří se naočkovat nenechali,“ podotkl prezident lékařské komory.

Jedině ve chvíli, kdy bude naočkováno dost lidí, bude společnost moci udělat tu pověstnou tečku za koronavirem, kterou slibovala vláda v kampani. „Když je naočkováno málo lidí, tak to fungovat nemůže. Je třeba proočkovat větší množství. Je třeba akceptovat to, že jak po prodělané nemoci, tak po očkování imunita v čase klesá. Takže je třeba se přeočkovávat,“ uzavřel Kubek.

Podle Hostomského by stát měl lidem vysvětlit, že nejúčinnější dlouhodobou ochranou se jeví kombinace očkování s koronavirovou infekcí. „Ideálně v tomto pořadí, kdy průběh případného onemocnění je daleko lehčí,“ uvedl pro Novinky Hostomský.

„Nejsem si jist, jak moc pozitivní dopad v tomto směru bude mít zrušení preventivního testování zadarmo. To by též mohlo fungovat ve prospěch očkování, ale obávám se, že to jenom ještě více znepřehlední reálnou situaci průniku pandemie naší společností,“ poznamenal.