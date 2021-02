Očkování je zpackaný průšvih, vmetli lékaři Prymulovi

Dosud v ČR podle Prymuly nebyla vakcína, kterou by mohli praktici očkovat, nyní je tu AstraZeneca. Rozhodně není proti tomu, aby se dominantně očkování ujali praktičtí lékaři, kterých je asi 5000. Musí se ale podle něj počítat s tím, že ne každý bude chtít klienty očkovat, počet se tak sníží třeba ke 4000. Očkovat by podle něj měli až 20 lidí denně, měli by zvládnout 50 tisíc až 80 tisíc lidí měsíčně.

Rychlé očkování je podle podle přednosty Ústavu biochemie 3. LF Univerzity Karlovy Jana Trnky zásadní cestou z krize. „Je ale zpackané”, řekl. Chybí podle něj detailní vakcinační plán, přestože ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tvrdil, že je vše připravené. „Pak tady vidíme, že máme 20 tisíc dávek AstraZeneca a bylo z nich za týden vyočkováno sotva tisíc. To je prostě průšvih,” dodal.

Kdo nese zodpovědnost?

Za „průšvih” situaci považuje i předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka, měl by za to podle něj někdo nést zodpovědnost. Považuje to ale za dílčí problém. Praktici jsou podle něj okamžitě připraveni začít vakcínou AstraZeneca očkovat.

Chybou podle Prymuly bylo, že ministerstvo zdravotnictví nemělo distributora vybraného v soutěži. Za hlavní ale považuje nastavit systém tak, aby byl schopen zvládat statisíce vakcín, ne desítky tisíc, které se do ČR nyní dostávají. „To, kde se bude lámat chleba, to je opravdu, dejme tomu, březen, duben, květen, kdy opravdu to musíme vyočkovat, jinak máme jasný problém,” uvedl.