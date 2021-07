Očkovaní a neočkovaní. Analýza ukázala, jakou zátěž představují pro zdravotnictví

V dalším modelu se analytici Financial Times zaměřili na nižší procentuální podíl naočkovaných, který je také bližší současné situaci v Česku. Pokud by ze vzorku milionu lidí prošlo vakcinací jen 70 procent z nich, klesl by logicky mezi naočkovanými absolutní počet nakažených i hospitalizovaných. Celkově by ale v populaci byla hospitalizace výrazně vyšší.