O plošném testování se odborníci přou, na antigenní testy se nedá spolehnout

„Spolehlivost antigenních testů se pohybuje od 80 % do 30 % podle provenience, rozhodně se nevyplácí šetřit, dostupné jsou údaje z testovacích studií pro antigenní testy různých výrobců, je dobré se o to zajímat při jejich pořizování, ať už pro individuální nákupy či velkoobjemové zakázky pro výrobní společnosti, administrativu nebo zejména také školy,“ napsal Novinkám ředitel Biologického centra Akademie věd Grubhoffer.

Svůj postoj zdůvodňuje tím, aby byli lidé správně a včas léčeni lékaři běžně dostupnými léky vhodnými k jejich diagnóze a vyšetřeni. „Tato vypracovaná strategie léčby umožňuje, aby se lidé nedostávali do těžkého stavu a aby nezahlcovali nemocnice. Včasná léčba lékařem je však v ČR stále zanedbávána, lékař je ani nevidí, lidé s covid-19 jsou poškozováni zanedbáním včasné přednemocniční péče a následně umírají zbytečně. Projevuje se to i v nepříznivých statistikách,“ míní Thon.

V současné chvíli navíc podle bývalého ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly žádná jiná epidemie než epidemie SARS-CoV-2 omikron v Česku nepanuje. „Od září do listopadu byla obrovská epidemie RS viru (respirační syncyciální virus – pozn.red.). Bylo to závažnější než kdykoliv předtím. Byla to masivní epidemie po Evropě. Co se týká současnosti... Chřipka je ještě velmi slabá. Kromě běžných respirací tak nevím, co by mohlo být lidem jiného,“ uvedl pro Novinky.