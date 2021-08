Nový Zéland jde do celostátní karantény kvůli jednomu případu nákazy

Nový Zéland vstupuje do několikadenní celostátní karantény poté, co se v největším městě Aucklandu prokázal jediný případ nákazy koronavirem. V úterý to oznámila tamní premiérka Jacinda Ardernová. Novozélandští zdravotníci doposud plně naočkovali jen 18,7 procenta obyvatel.