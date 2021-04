Nová statistika: Česko má nejvíc obětí koronaviru na obyvatele na světě

Nejhůře postiženou zemí co do absolutního počtu nakažených i mrtvých jsou Spojené státy, které registrují 31,2 milionu infikovaných, z nichž 562 066 zemřelo. V přepočtu obětí na obyvatele ale mezi nejhoršími není, má 171 obětí na 100 000 obyvatel.

V Brazílii z 13,48 milionu infikovaných zemřelo podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vede vlastní statistiku, 353 137 lidí, podle agentury Reuters to je přes 351 000. To je asi 167 obětí na 100 000 obyvatel. V přehledu obětí co do absolutních čísel je na třetím místě Mexiko, které dosud eviduje podle JHU více než 209 398 zemřelých.