Nová mobilní laboratoř v Praze dokáže vyhodnotit vzorky do dvou hodin od odběru

Laboratoř kromě testů metodou PCR, jejichž výsledky je schopna předložit do dvou hodin, může také odebrat a vyhodnotit imunochromatografické testy na protilátky a antigenní testy, a to do deseti minut. Najednou může mobilní laboratoř provést odběr a vyhodnotit vzorky až u 94 osob.

„Není to mobilní sanitka, která dělá odběry. Ty máme už čtyři. Je to přímo mobilní laboratoř. Je to na komerční bázi a sám to vnímám jako službu Pražanům,“ uvedl Novinkám náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček (STAN) při úterním představení mobilní laboratoře. Podle něj Praha zatím situaci s epidemií covid-19 zvládá dobře díky disciplinovanosti Pražanů a dostatečné protestovanosti a záchytu bezpříznakových pacientů.