Nouzový stav do 25. května? Vládě chybí hlasy

Vláda chce prodloužit nouzový stav, který zatím platí do 30. dubna, až do 25. května. V pátek o to požádala Sněmovnu, která rozhodne v úterý. Tam jí ale pro měsíční prodloužení schází několik hlasů a není jisté, zda ji tentokrát podrží komunisté. Ti totiž zvažují prodloužení jen o týden, takže je otázka, zda to bude vládě stačit. ODS by byla ochotna kývnout na 14 dní.