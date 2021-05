Nosit roušku, či nenosit? USA tápou

Dlouhé měsíce nebylo pro Američany příliš žádoucí vyrazit ven bez roušky. Nyní se však lidé musí rozhodovat. Sundají roušku při běhání? A co v kavárně? A jak to budou dělat u souseda? Nebo v kanceláři? Náhlé uvolnění z minulého týdne staví podle listu The New York Times obyvatele USA doslova před bludiště voleb.