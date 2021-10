Neočkovaní od 18 let si testy zaplatí

„Netýká se to testů, které indikuje lékař nebo hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním, tam bude samozřejmě úhrada dál zachována. Týká se to testů, které jsou nutné třeba pro návštěvu restaurací, služeb, cestování a podobně,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Výrazně se však zúží počet těch, kteří na ně budou mít dál bezplatně nárok. Ve výčtu jsou děti i mladiství do 18 let nebo lidé, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat. Nadále mají nárok i plně očkovaní a ti, kteří za sebou mají zatím jen první dávku. Vojtěch upřesnil, že opatření se nedotkne ani klientů a neočkovaného personálu v domovech pro seniory a dalších sociál­ních zařízeních.

Povinnost se za určitých podmínek netýká třeba řidičů hromadné dopravy, pracovníků IZS nebo účastníků soudního řízení. Za ignorování opatření hrozí na místě pokuta až 10 tisíc korun. Nutný je respirátor i na hromadných akcích, bez ohledu na počet účastníků. Děti do 12 let od listopadu prokazovat bezinfekčnost nemusí, dosud se to týkalo jen předškolních dětí do šesti let.