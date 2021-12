Neočkovaní lékaři? Mají protilátky nebo čekají na novou vakcínu

Proti covid-19 je podle prezidenta České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka očkováno asi 88 procent lékařů a 79 procent zdravotních sester. To však neznamená, že by zbytek nebyl proti onemocnění nijak chráněn.

Informací je dostatek. Každý se mohl rozhodnout. U některých osobností je to tak, že tam už nepomůže vůbec nic.

Předseda Společnosti všeobecného lékařství a docent Lékařské fakulty v Hradci Králové Svatopluk Býma má podobný postoj jako Ludvík. Podporuje povinné očkování a výpovědí lékařů se nebojí. „Nezpůsobí to vůbec nic,“ poznamenal.

I on se setkává s tím, že je řada neočkovaných lékařů v šestiměsíční ochranné lhůtě po prodělání covidu. „To je jeden důvod, proč nejsou očkovaní. Další důvod může být i zdravotní kontraindikace. No a nebudeme si nic nalhávat, i někteří mají názory, které se nazakládají na evidence-based-medicine (medicína založená na důkazech),“ řekl Novinkám Býma.

Nemyslí si proto, že by se pro neočkované lékaře měla vytvořit nějaká edukační kampaň. „Informací je dostatek. Každý se mohl rozhodnout. U některých osobností je to tak, že tam už nepomůže vůbec nic,“ dodal Býma.

Zda by tito lidé měli opustit Českou lékařskou komoru, je podle Býmy spíš na prezidentovi komory Kubkovi. Ten k odchodu lékařů antivaxerů vyzval už 18. listopadu v rozhovoru pro Novinky.cz. Poznamenal, že ČLK lékaře jednoduše vyloučit nemůže. Lékař, který není členem komory, přitom podle české legislativy nemůže vykonávat lékařské povolání.

Podle Býmy zkrátka záleží na platné legislativě. „Pokud je něco dobrovolné, tak je to dobrovolné. Pokud by se něco nařídilo např. zákonem, tak se situace mění,“ dodal.

Očkovaní do ordinace jen s respirátorem! Na antivaxery z řad lékařů chodí stížnosti

Očkovaní do ordinace jen s respirátorem! Na antivaxery z řad lékařů chodí stížnosti Domácí

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně je podle jejího ředitele Vlastimila Vajdáka naočkovaných asi 85 procent zdravotníků. „Lékařů je naočkovaná většina, zhruba 10 procent se týká nelékařského personálu, tzn. sester a sanitářů. Ti, co odmítají, k tomu mají různé důvody – někteří zdravotní, jiní covid prodělali a argumentují protilátkami. Někteří se k důvodům vůbec nechtějí vyjadřovat,“ sdělil Novinkám.

„Samozřejmě doufáme, že povinné očkování přiměje většinu z nich nechat se naočkovat, protože by museli přejít do jiných než zdravotnických profesí. A to v dnešní pracovně nejisté době asi nebude nejlepší řešení,“ dodal.