Není čas na oslavování, připravme se na druhou smrtící vlnu, nabádá šéf evropské WHO

Pandemie není u konce, tvrdí Kluge, jenž varuje evropské země před druhou vlnou koronaviru. „Není čas na oslavování, je čas na přípravu,” říká šéf evropského regionu WHO.

Ačkoli počty nových obětí ve Velké Británii, Itálii či Francii začínají klesat, podle Klugeho to není známka toho, že by byla pandemie na ústupu. Epicentrum nákazy je podle něj v současné době na východě. Zvyšující se počet případů hlásí Rusko, Ukrajina, Bělorusko či Kazachstán, varoval Kluge.

Podle něj by měly země využít současný stav k přípravám na druhou vlnu pandemie. Měly by zvyšovat kapacity nemocnic, zejména pak jednotek intenzivní péče. „Singapur a Japonsko to pochopily velmi rychle a začaly se připravovat na druhou vlnu,” uvedl jako příklad Kluge a doplnil, že podobnou cestou se vydávají také skandinávské země.