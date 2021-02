Nemocných lékařů a sester díky očkování ubylo

„Počty nakažených zdravotnických pracovníků setrvale klesají, a to ve všech segmentech péče včetně akutní lůžkové péče. Jde jednoznačně o efekt očkování ,“ řekl Právu ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. V Česku je naočkováno 40 procent zdravotnických pracovníků, v akutní lůžkové péči je to 60 procent.

Nejvíce zdravotníků s covidem je v nejpostiženějších krajích. „Nejvyšší počty nakažených zdravotnických pracovníků v přepočtu na 100 úvazků nyní vykazují nejvíce zatížené kraje Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský. To potvrzuje, že nákaza zdravotnických pracovníků souvisí s celkovou virovou zátěží populace,“ řekl Dušek.

Proti minulému týdnu se ovšem čísla mírně zvedla, stoupl například počet nakažených zdravotních sester. Podle Duška to však neznamená obrat k negativnímu vývoji.

„Není to celkový trend, spíš už ty poklesy nejsou tak prudké. Ale hlavně existují velké rozdíly mezi regiony a ty nejvíce zatížené drží ty hodnoty nahoře. Naopak Morava a Slezsko klesá,“ uvedl ředitel ÚZIS.

„Nyní je to už výrazně méně než na podzim. Dá se očekávat, že se další zdravotníci ještě nakazí, ale do tak hrozných čísel už to nepůjde,“ řekl Právu Kubek. Větší problém však podle něj je, že jsou zdravotníci vyčerpaní, mnoho z nich má stále problémy po prodělané infekci.